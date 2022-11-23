США используют НАТО как ловушку для подрыва экономики Евросоюза

В Китае уверены, что Евросоюз попал в ловушку США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты используют Североатлантический альянс в качестве ловушки для подрыва экономики Европейского союза, а также для увеличения влияния Вашингтона на власти стран-участниц ЕС. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Белый дом посредством НАТО вынуждает Евросоюз принимать антироссийскую стратегию и увеличивать расходы на оборону, в то время как экономический кризис в Европе требует больше средств для поддержания экономики, говорится в публикации.

Эксперты из КНР полагают, что рост военных расходов на фоне инфляции и энергетического кризиса вызовет волну недовольства населения. По их оценке, это увеличит влияние США на глав европейских государств.

Как ранее писал сайт KP.RU, политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок заявил, что планы Соединенных Штатов по субсидированию собственных производителей для поддержания экономики, скорее всего, обернуться ответными мерами со стороны Евросоюза. В результате, по оценке эксперта, это грозит перерасти в торговую войну между США и ЕС.

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