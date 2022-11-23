Прокуратура Нидерландов объявит новые итоги расследования крушения MH17 весной 2023 года

В Нидерландах намерены установить личности экипажа ЗРК "Бук", сбившего малазийский Boeing Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Нидерландов готовится объявить новые итоги расследования дела о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс МН17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и сбитого в небе Донбасса 17 июля 2014 года, в результате чего погибли 298 человек пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Детали будут касаться личностей членов экипажа ЗРК "Бук", которым было сбито воздушное судно.

"Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании", - уточнил пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, добавив, что объявления следует ждать весной 2023 года.

Напомним, 17 ноября судья Окружного суда в Гааге огласил вердикт по делу о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в Донбассе 17 июля 2014. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского.

Также суд заочно приговорил к пожизненному заключению россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Они признанными виновными в крушении боинга MH17. Также судья признал их виновными в убийстве 298 пассажиров боинга. При этом, суд признал невиновным россиянина Олега Пулатова и отклонил требование обвинения поместить его в тюрьму.

Напомним, Россия не была допущена до расследования инцидента. Но даже несмотря на это РФ с самого начала была готова сотрудничать. Более того, Москва сама предоставляла следствию необходимую информацию, а в самой России даже были проведены моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако многочисленные доводы со стороны РФ показались следствию неубедительными.