Российские разведчики рассказали, как отслеживают передвижения ВСУ по ночам

Российским разведчикам известны позиции ВСУ в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские разведчики видят все перемещения Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости командир разведгруппы с позывным "Гума".

По его словам, для отслеживания передвижений солдат и техники противника по ночам используются приборы ночного видения. Отслеживание ведется круглосуточно.

"Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага, - уточнил собеседник агентства. - Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления - мы это все знаем".

Разведчик утверждает, что российской стороне также известны места, где скрываются украинские военные "вплоть до подвалов, куда они прячутся".

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами. Ответным огнем российских военных подразделений огневые средства противника удалось подавить.

Напомним, в Запорожской области сообщили о готовности к действиям в боевых условиях добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Среди добровольцев есть люди с боевым опытом, готовые выполнять задачи любого характера. Об этом рассказал представитель областной администрации.

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