В Чувашии состоялось совещание Олега Николаева с избранными главами главами муниципальных округов

По словам руководителя региона, в ходе преобразования муниципальных районов понятие двуглавости отменено, и сейчас начинается работа в формате муниципальных округов. Как отмечает Олег Николаев, необходимо обеспечить единую систему публичной власти. Сообщается, что члены Правительства Чувашии являются кураторами муниципальных образований и активно включаются в жизнедеятельность муниципалитетов. Однако, как добавляет Олег Николаев, это не снимает ответственность с каждого министра в течение года побывать в каждом муниципальном образовании, чтобы вникнуть в ход дел на территории и выработать план работ.

Глава Чувашии отметил, что на сегодняшний день реализованы дополнительные возможности для обеспечения эффективности муниципального управления: повышение оплаты труда, финансовая обеспеченность районов и городов и многое другое. Также в ходе совещания руководитель региона выделил два направления, которые следует улучшить на местах: работа с молодежью и информационное сопровождение деятельности. Олег Николаев подчеркнул, что важно организовать работу системно, чтобы молодые люди почувствовали внимание к себе, у них была возможность самореализации и они поверили в систему управления. Поэтому важно, чтобы специалистов по важным направлениям «не прятали», а чтобы это направление было выделено и взято под кураторство.

Поэтому в данной связи было одобрено ежеквартальное рейтингование информационной активности органов местного самоуправления — с IV квартала этого года в тестовом режиме, а с I квартала 2023 года уже в постоянном.