Число пострадавших в результате двух терактов в Иерусалиме возросло до 18 человек

Заммэра Иерусалима Флёр Хассан-Нахум заявляет о двух серьезно пострадавших в результате взрыва на автобусной станции Фото: REUTERS

Утром 23 ноября 2022 года на центральной автобусной станции прогремел взрыв, а после СМИ сообщили о взрыве неподалеку от станции. По предварительным данным пострадало 18 человек в результате двух взрывов. Об этом сообщили власти города.

"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра города Флёр Хассан-Нахум в своем Twitter.

Уточняется, что два взрыва прогремели последовательно. Первый на центральной автостанции, а второй неподалеку от первого взрыва в автобусе. Полиция устанавливает причины теракта.

Как сообщала радиостанция Kan, при первом взрыве предположительно пострадало семь человек. Один раненый находится в тяжелом состоянии, другой - в критическом. По предварительным данным сработало взрывное устройство, которое находилось в сумке на станции.

По информации издания, полиция рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе террористический акт.