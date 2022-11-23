Генпрокуратура Украины возбудила дело против расстрелянных ВСУ российских военнопленных

Генпрокуратура Украины подозревает убитых ВСУ российских пленных в нарушении "законов и обычаев войны" Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура Украины инициировала расследование дела в отношении российских военнопленных, которых расстреляли украинские военные. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Видео, вызвавшее широкий резонанс в западном сообществе нужно было как-то оправдать. После неудачных попыток заявить, что видео – вовсе не доказательство преступления, украинская сторона нашла новый повод откреститься от расправы. Как говорится в заявлении Генпрокуратуры Незалежней, безоружных пленных заподозрили в "имитации сдачи в плен" и "открытии огня по военным Вооруженных сил Украины".

По предварительной оценке Генпрокуратуры Незалежной, действия погибших россиян попадают под статью "нарушение законов и обычаев войны". То, что даже под таким лицемерным предлогом расстрел военнопленных является нарушением Женевской конвенции, Генпрокуратура Украины забыла.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.

Напомним, депутаты Госдумы России приняли заявление в связи с расстрелом бойцами ВСУ российских военных. Парламентарии призвали политиков во всем мире осудить произошедшие, а также содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей и виновных в расстреле.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!