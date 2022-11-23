Второй взрыв в Иерусалиме прогремел в автобусе недалеко от центральной автостанции

Jerusalem Post: прогремел второй взрыв в Иерусалиме недалеко от центральной автостанции Фото: REUTERS

Следом за взрывом на центральной автостанции, сообщается о втором подрыве поблизости. Об этом информирует издание Jerusalem Post. Силовики проводят следственные мероприятия и пытаются установить причину взрывов.

"Вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве поблизости в автобусе", - пишет издание.

Вторая бомба взорвалась на перекрестке Рамот, который находится неподалеку от первого места взрыва. По предварительным информации, пострадали трое человек. Согласно данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», первый взрыв произошел в припаркованном у автобусной остановки скутере.

Утром 23 ноября 2022 года на центральной автобусной станции прогремел взрыв, а после СМИ сообщили о подрыве неподалеку от станции. По предварительным данным, пострадало 18 человек в результате двух взрывов. Об этом сообщили власти города.