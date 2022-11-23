Около 10 человек погибли в результате стрельбы в магазине Walmart в штате Вирджиния

Полиция сообщает, что неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart Фото: REUTERS

Сегодня, 23 ноября 2022 года, в 6:12 по Москве (22:12 по местному времени) в полицию поступил звонок о стрельбе в магазине Walmart в городе Чесапик в штате Вирджиния, США. По данным правоохранительных органов, число погибших не превышает 10 человек. Об этом оповестил местный канал WAVY-TV со ссылкой на полицию.

"Представитель полиции сообщил WAVY, что не более 10 человек погибли", - сообщает телеканал. Есть также информация о раненых.

Также телеканал ABC со ссылкой на полицию сообщил, что неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart. Уточняется, что злоумышленник, вероятно, погиб в перестрелке. На данный момент проводятся следственные мероприятия, выясняются обстоятельства происшествия. Точное количество пострадавших пока не сообщается.

Сегодня произошла еще одна трагедия. Утром 23 ноября 2022 года в Иерусалиме на центральной автобусной станции прогремел взрыв, а после СМИ сообщили о взрыве неподалеку от станции. По предварительным данным пострадало 18 человек в результате двух взрывов. Об этом сообщили власти города.