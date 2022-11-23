Глава парламента Крыма назвал неадекватными заявления Киева о "наступлении" на полуостров

Владимир Константинов Фото: Архив "КП"

Заявления Киева о якобы готовящемся "наступлении" на Крым являются неадекватными. Соответствующее мнение выразил спикер крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

"Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием", - подчеркнул Константинов.

На этом фоне политик призвал уничтожить "нацистский режим" и его идеологию. По его оценке, без этого нельзя считать, что все цели спецоперации достигнуты.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление украинских войск на Крым. По его словам, Киев намерен провести военную кампанию по возвращению полуострова.

Напомним, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова Андрея Ермака о планах по взятию под контроль Крыма, заявив, что бойцы Вооруженных сил Украины могут попасть на полуостров только в качестве военнопленных.

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