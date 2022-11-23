ЦРУ пытается вербовать россиян, недовольных спецоперацией

ЦРУ разыскивает для вербовки россиян, не поддерживающих спецоперацию Фото: REUTERS

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов собирается вербовать граждан России, которые недовольны проведением специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель директора ЦРУ Давид Марлоу. Его слова приводит издание Wall Street Journal.

"Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого отвращение, как и мы, - подчеркнул Марлоу. - Мы открыты к сотрудничеству".

Каким образом завербованных россиян американские спецслужбы планируют использовать в дальнейшем, замглавы ЦРУ не уточнил.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, подтвердив таким образом приверженность Вашингтона поддержке киевского режима.

Напомним, за день до этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил с Уильямом Бернсом последствия использования гипотетического использования ядерного оружия. Встреча глав спецслужб прошла в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!