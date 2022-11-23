Губернатор Василий Орлов: Жители Амурской области начнут вакцинироваться от ковида назально в ближайшие дни

Назальная вакцина распыляется в нос шприцем со специальной насадкой. Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС.

В Амурскую область поступила первая партия специальных насадок-распылителей, благодаря которым вакцину «Спутник V» можно вводить в интраназальной форме - через нос. В ближайшее время этот метод вакцинации станет доступен для всех жителей региона.

«Это более щадящий метод вакцинации для тех, кто боится уколов. На приобретение насадок из областного бюджета выделили более 283 тысяч рублей, - рассказал губернатор региона Василий Орлов. - Всего в Амурскую область поступило 30 тысяч таких насадок-распылителей. Сейчас их распределяют по медучреждениям региона. Начать вакцинироваться от ковида назально жители области смогут в ближайшие дни».

Применять вакцину «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») можно как внутримышечно, так и интраназально. Для этого препарат набирают из ампулы в шприц, затем меняют иглу на насадку-распылитель и вводят вакцину пациентам через нос, орошая слизистую оболочку при вдохе.

«После процедуры в течение двух часов пациентам нельзя пить, есть и курить», - уточнили в Минздраве Амурской области.

При вакцинации назальным способом препарат оседает в полости носа в виде мельчайших частиц и защищает организм от вируса. Вводить вакцину необходимо дважды, с интервалом в три недели. Этот метод также эффективен, как и внутримышечный способ, и тоже имеет противопоказания, например, хронические заболевания и аллергические реакции.