Захарова призвала ООН "не прятаться за общими фразами" в оценке расстрела российских военных

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация объединенных наций (ООН) прячется за общими фразами в оценке видео расстрела российских военных Вооруженными силами Украины. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в среду, 23 ноября 2022 года.

Дипломат обратила внимание, что необоснованные обвинения в адрес России были более многословны. Когда же имеется подтвержденное преступление украинских военных, ООН заявляет об обеспокоенности "любыми нарушениями прав человека".

"Посмотрите, например, по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии. Так больше быть не должно!".

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. По факту массового расстрела возбуждено уголовное дело.

Напомним, официальный представитель генерального секретаря ООН Фахран Хак ответил на вопрос о кадрах с расправой над российскими пленными в Донбассе. По его словам, организация считает необходимым изучить все сообщения об этих преступлениях, расследование инцидента должно быть проведено тщательным образом.

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