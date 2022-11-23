Путин сообщил, что Россия готова к расширению экспорта удобрений

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия готова к расширению экспорта удобрений. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным в среду, 23 ноября 2022 года.

"У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения", - подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что работа ведется успешно, несмотря на искусственные препоны, создаваемые западными странами.

Напомним, Владимир Путин сообщил о готовности бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые скопились в европейских портах.

Позднее глава государства выразил возмущение по поводу того, что беднейшим странам не отдают застрявшие в портах российские удобрения.

Также Путин заявил, что нехватка удобрений на рынке грозит мировым голодом. По его словам, это целиком на совести США и Европы.