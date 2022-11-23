В Одесской области снова введены экстренные отключения света Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Одесской области снова вводятся экстренные отключения электроэнергии, об этом заявили на сайте украинской энергокомпании ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света», - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании уточняют, что графики стабилизационных отключений, которые составлялись ранее, «пока не действуют». Как сообщается, энергетики ДТЭК, специалисты «Укрэнерго» и экстренные службы делают «все возможное для скорейшей стабилизации ситуации».

Ранее распространенном заявлении НЭК «Укрэнерго» говорилось, что в среду, 23 ноября, в планах отключение света во всех регионах Украины.

Как сообщал сайт KP.RU, премьер Украины Денис Шмыгаль допускал аварийное отключение электроснабжения в связи с наступлением холодной погоды.

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине в случае блэкаута разработан план.

Напомним, с 10 октября 2022 года армия России наносит удары высокоточным оружием по критической инфраструктуре Украины. Это произошло в ответ на террористический акт спецслужб Украины на Крымском мосту, совершенный 8 октября 2022 года.