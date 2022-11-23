Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой «Росатома» создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС Фото: EAST NEWS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине, и по срочному созданию зоны ядерной безопасности», – сказано в Twitter агентства.

Напомним, ранее глава «Росатома» предупредил о риске атомной аварии на ЗАЭС. Он, что обстрелы со стороны Украины вызваны двумя факторами «успешной контрактацией работников ЗАЭС» и принятием Советом МАГАТЭ резолюции по станции. Лихачев назвал этот документ неадекватным и высказал мнение, что украинская стороны посчитала резолюцию неким разрешением вести огонь по ЗАЭС.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать ЗАЭС.