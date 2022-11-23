Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 50 человек

При землетрясении в Турции пострадали 50 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество людей, пострадавших при землетрясении в Турции, составило 50 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу в среду, 23 ноября 2022 года.

По его словам, ранения получили 50 человек, из них 17 остаются в медицинских учреждениях, а 33 – выписаны из больниц.

Напомним, землетрясение произошло в западной части Турции в 4:08 по московскому времени. Эпицентр зафиксирован в 14 км к юго-востоку от города Дюздже.

Мощность подземных толчков достигала магнитуды 6,0. В связи с происшествием в учебных заведениях региона пришлось прервать занятия.

Как ранее писал сайт KP.RU. количество погибших во время землетрясения в Индонезии возросло до 252 человек. Жертвами стихии стали жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 5,1, располагался в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты.