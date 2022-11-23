В Госдуме России предложили признать экстремистской работу 30 НПО Фото: REUTERS

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подвела итоги расследования в отношении 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений. В связи с чем депутаты Госдумы предложили признать их деятельность в России нежелательной и в ряде случаев экстремистской. Об этом заявил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Их деятельность предлагается признать нежелательной, а некоторых - экстремистской", - заявил Пискарев на заседании комиссии 23 ноября 2022 года.

Госдума приписывает этим структурам провокацию беспорядков и "сепаратизма в РФ", дискредитацию власти, "вмешательство в выборы", "пропаганду наркотиков", "антироссийскую деятельность" в период СВО в Украине и иную активность. В ведомстве полагают, что организации призывали к поддержке и материальной помощи Украине и введению санкций против РФ.

"Объединение "Ковчег", действующее с февраля в Венгрии и имеющее своих представителей в 40 с лишним странах, активно взаимодействует с американской НПО "Русская Америка за демократию в России", - приводят пример в Госдуме, считая, что параллельно с этим идут финансовые сборы в поддержку ВСУ.

"Цель данной сети - координация и обучение радикальной оппозиции за рубежом и дестабилизация общественно-политической обстановки в России", - считает Пискарев.

Напомним, Европарламент (ЕП) подготовил окончательный вариант резолюции о признании России "террористическим государством".

"Депутаты ЕП в среду проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине", - заявила на брифинге пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард.

По словам Василия Пискарева, речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.