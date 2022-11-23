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НовостиВ мире23 ноября 2022 9:53

В Иерусалиме задержали троих палестинцев по подозрению в теракте на автостанции

Палестинцы задержаны по подозрению в совершении теракта на автобусной станции в Иерусалиме, пишут местные СМИ
Владимир РОМАНЕНКО
В Иерусалиме задержали троих палестинцев по подозрению в теракте на автостанции

В Иерусалиме задержали троих палестинцев по подозрению в теракте на автостанции

Фото: REUTERS

Полиция задержала троих палестинцев в Иерусалиме в связи с терактами на центральной автостанции и возле автобусной остановке в городе. Об этом в своем Twitter написали корреспонденты издания i24news.

"Три палестинских подозреваемых арестованы в связи с терактами в Иерусалиме сегодня утром", - пишет издание.

Напомним также, утром 23 ноября 2022 года на центральной автобусной станции Иерусалима прогремел взрыв, а после СМИ сообщили о взрыве неподалеку от станции. По предварительным данным пострадало 18 человек в результате двух взрывов. Об этом сообщили власти города.

"В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра города Флёр Хассан-Нахум.

Вторая бомба взорвалась на перекрестке Рамот, который находится неподалеку от первого места взрыва. По предварительным информации, пострадали трое человек. Согласно данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», первый взрыв произошел в припаркованном у автобусной остановки скутере.