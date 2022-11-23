Союзные силы уничтожили технику ВСУ, обстрелявшую Запорожскую АЭС

Союзные силы ударили по огневым точкам, с которых ВСУ вели обстрел Запорожской АЭС Фото: EAST NEWS

Техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстрелявшая Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и Энергодар, уничтожена ударами артиллерии союзных сил. Об этом сообщил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Эти огневые точки были накрыты. Надо понимать, что это не одна точка, они меняют позиции, - уточнил Рогов. - В тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ, она была накрыта".

Как ранее писал сайт KP.RU, в минувшие выходные ВСУ нанесли удары по системе охлаждения Запорожской АЭС. В общей сложности, по станции прилетели более 25 снарядов, в том числе два - по линии электропередач.

Для ударов по атомной электростанции боевики использовали тяжелую артиллерию М777 с управляемыми снарядами и взрывателями.

Напомним, Владимир Рогов выразил мнение, что возобновление обстрелов Запорожской атомной электростанции связано с отказом России принять резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывом к РФ отказаться от контроля над станцией.