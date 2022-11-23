Польша не согласна с предложенным Европой "потолком цен" на российский газ

В Польше считают максимальную цену на газ, предлагаемую ЕК, слишком высокой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что максимальная цена на газ, предложенная Европейской комиссией, является слишком высокой.

«Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения», - подчеркнул чиновник.

Моравецкий подтвердил, что данное предложение «является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне».

По мнению политика, необходимо сфокусироваться, «чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях».

Как сообщал сайт KP.RU, предложение ЕК установить потолок цен на газ из России на уровне 275 евро за мегаватт-час или 3 тысячи долларов за тысячу кубометров вызвало недовольство в нескольких странах ЕС.

Александр Новак неоднократно говорил, что «ценовой потолок» на энергоресурсы из России спровоцирует дефицит и проблемы с энергообеспечением.

Кроме того, глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что в Европе растут цены на энергоносители, экономический рост сокращается. По словам европолитика, есть неопределенность в вопросах, будет ли у ЕС достаточно газа.