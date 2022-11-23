Эрдоган предупредил, что военная операция на севере Сирии и Ирака «только начало» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушные обстрелы Турции курдских территорий на севере Сирии и Ирака является только началом, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Удары с воздуха по террористам в Сирии и Ираке являются только началом. Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время. Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», – сказал политик на заседании правящей партии.

По словам Эрдогана, Турция имеет право «отлавливать и наказывать» виновных в нападении на страну, в том числе за пределами турецких границ, и решать свои проблемы на севере Сирии.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции объяснил, что Анкара начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия «отказалась» выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции заявили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии. В военном ведомстве также заявили, что целью операции является нейтрализация РПК, а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.