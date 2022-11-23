ПСБ увеличил доходность по депозитам

Доходность по вкладу «Сильная ставка» при размещении средств на год увеличена до 8,1% годовых, на шесть месяцев – до 7,6% годовых. Минимальная сумма размещения – 100 тысяч рублей. При открытии депозита на сумму от 3 млн рублей действует надбавка к ставке в размере 0,1 п.п.

По вкладу «Мой доход» максимальная ставка при размещении средств на четыре месяца составит 7% годовых, на шесть месяцев – 7,3% годовых, на год – 7,8% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1%. Надбавку к ставке 0,15 п.п. получат вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ ( такая же надбавка действует по вкладам «Моя копилка» или «Мои возможности»). Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.

Одним из преимуществ этого вклада является возможность на льготных условиях досрочно расторгнуть вклад: через три месяца с даты открытия депозита клиент может в любой момент забрать свои средства, получив половину начисленной доходности за фактический срок размещения.

По вкладу с пополнением «Моя копилка» доходность при размещении средств на год составит 7% годовых, на полгода - 6,6% годовых. Открывая депозит с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» на год, клиент получит 6% годовых, на срок размещения полгода доходность увеличена до 6,1% годовых. Каждый из двух вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения.

«Под конец года многие россияне получают премии, новогодние бонусы и выбирают наиболее выгодные предложения для размещения свободных средств. В ожидании повышения ключевой ставки краткосрочные и среднесрочные вклады остаются наиболее востребованными инструментами сбережения, обеспечивая вкладчикам оптимальное соотношение доходности и ликвидности. Поэтому в текущей ситуации улучшение условий по таким депозитам позволяет нашим клиентам выстроить наиболее доходные стратегии накопления с возможностью гибко управлять своими средствами», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.