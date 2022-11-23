Более двух тысяч жителей Чувашии получили новую профессию в рамках национального проекта «Демография»

Источник: mintrud.cap.ru

Возможностью получить новую профессию, освоить новые профессиональные компетенции и повысить свою квалификацию воспользовались 2027 жителей Чувашии. 85% граждан различных возрастных категорий, которые прошли обучение, зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, начали применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" или открыли для себя другие возможности для профессиональной реализации.

Светлана З. рассказала, что вышла на пенсию по выслуге лет около года назад. Однако очень быстро поняла, что не может сидеть без работы. Стала посещать различные вебинары, чтобы познать тонкости изготовления кондитерских изделий. А затем приступила к воплощению полученных знаний в реальности.

«Когда мне предложили пройти обучение в Алатырском технологическом колледже по специальности «Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания (по стандартам «Ворлдскиллс»), я сначала подумала, зачем мне это нужно. Но потом решила воспользоваться государственной поддержкой и получить документ об образовании совершенно бесплатно.

Хочу поблагодарить наш кадровый центр «Работа России» по городу Алатырь и Алатырский технологический колледж за профориентационную поддержку, за предоставленную возможность для прохождения обучения. Обучение на курсе для меня стало хорошим трамплином, появилась уверенность, что я справлюсь в этой профессии. Совсем недавно я зарегистрировалась как самозанятая и теперь могу осуществлять свою деятельность на законных основаниях», - пояснила Светлана З.

А Ольга С. находясь в отпуске по уходу за ребенком, выбрала обучение по программе, которая впоследствии дает возможность работать удалённо. Это необходимо, чтобы совмещать трудовую деятельность и уход за ребёнком. Поэтому молодая женщина выбрала в кадровом центре «Работа России» по городу Шумерля программу «Специалист по работе на маркетплейсах».

«Я была удивлена тому, что бесплатная учеба может быть настолько крутой! Лекции были очень насыщенными и интересными. Нас научили продвигать товары на маркетплейсах, выстраивать ценовую политику. А также рассказали, каким способом правильно искать работу в этой сфере. Конкуренция здесь большая, для получения опыта работы необходимо найти бесплатную практику и получить хорошие отзывы от работодателя. Это обучение пробудило во мне желание развиваться дальше, изменить свою трудовую жизнь», – рассказала Ольга С. и добавила, что уже зарегистрировалась как самозанятая, чтобы приступить к исполнению первых заказов.