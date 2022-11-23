Эрдоган заявил о праве Турции самостоятельно "решать проблемы" на севере Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ход специальной трансграничной операции на севере Сирии, заявив, что Турция имеет право самостоятельно "решать проблемы" национальной безопасности.

"Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами, - подчеркнул турецкий лидер. - Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии".

Как ранее писал сайт KP.RU, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операции на севере Сирии и Ирака не может ограничиться только воздушной заявил, указав на возможность проведения наземных действий на территории этих стран.

Напомним, Турция заявила об уничтожении 184 террористов на территории Сирии и Ирака за два дня проведения операции "Коготь-меч". Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал глава турецкого минобороны Хулуси Акар.

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