В России 23 ноября 2022 года выявлено 5 631 новых случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии зафиксировано 21 550 982 случая заражения COVID-19 в России к 23 ноября 2022 года Фото: REUTERS

В Федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса подтвердили 5 631 случай заражения COVID-19 за минувшие сутки. Число летальных исходов от коронавируса в этом же промежутке увеличилось на 54, до 391 622 человек.

Всего с начала пандемии зафиксировано 21 550 982 случая заражения COVID-19 в России к 23 ноября 2022 года.

Число случаев выздоровления выросло за сутки на 6 785 против 6 444 днем ранее, до 20 961 317.

При этом госпитализировали 1 235 человек против 1 434 днем ранее, что говорит о снижении динамики на 13,9%. Показатели госпитализации увеличилось в 29 регионах и уменьшилось в 46, а в 10 ситуация осталась неизменной.

Напомним, вчера, 22 ноября 2022 года, главный инфекционист Минздрава, д.м.н., профессор Владимир Чуланов заявил, что коронавирус до сих пор создает сложности. Несмотря на общее снижение заболеваемости в среднем по России в больницах по-прежнему остаются пациенты, которые продолжают тяжело болеть и погибать от ковида.

По его словам, самые распространенные сегодня во всем мире и в России варианты коронавируса - ВА.4 и ВА.5. По последним сводкам Роспотребнадзора, на их долю приходится 97% заражений. А случаи подвариантов BQ.1/BQ.1.1 («Цербер») у в стране пока малочисленны.