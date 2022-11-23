Верховный суд Британии отказал Шотландии в проведении референдума о независимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в организации нового референдума о независимости, заявил журналистам председатель одного из высших британских судебных органов лорд Роберт Рид.

Как отметил Рид, судьи приняли единогласное решение по этому вопросу. Верховный суд решил, что предлагаемый Шотландией законопроект «не относится к зарезервированным вопросам», то есть находящимся в компетенции регионального шотландского парламента, объяснил он.

«В соответствии с этим и в отсутствие каких-либо изменений в определении понятия «зарезервированный вопрос», которые могли бы быть внесены приказом Тайного совета либо иным образом, шотландский парламент не имеет полномочий для того, чтобы законодательно назначить проведение референдума о независимости Шотландии», – уточнил председатель судебного органа.

Напомним, предыдущий референдум о независимости прошел в 2014 году, и сторонники отделения набрали 44,7%, которых было недостаточно.