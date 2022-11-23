Китай призвал НАТО не превышать свои полномочия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Китая Чжао Лицзянь выступил с призывом к НАТО, в котором подчеркнул, что военный блок обязан соблюдать географические рамки и не должен превышать своих полномочий.

"НАТО, будучи региональной организацией, должна строго соблюдать свои географические рамки, - подчеркнул Лицзянь. - Не следует пытаться устанавливать свои собственные правила или порядки и стремиться превысить свои полномочия".

Представитель китайского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Североатлантический альянс ранее расширил свои "щупальца" на киберпространство и космос, а теперь уже пытается вмешиваться в другие гражданские области, в том числе, изменение климата, цепочки поставок, инновации, энергоносители и здравоохранение.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводу, что Соединенные Штаты используют Североатлантический альянс в качестве ловушки для подрыва экономики Европейского союза, а также для увеличения влияния Вашингтона на власти стран-участниц ЕС.

Напомним, читатели китайского издания "Гуанча" предположили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не случайно оговорился в ходе последнего заседания НАТО, заявив, что "никто не должен поддерживать Украину".

Ряд комментаторов посчитал, что генсек альянса страдает от психического расстройства, а другие сделали вывод, что Столтенберг высказал свое настоящее мнение.

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