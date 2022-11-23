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НовостиВ мире23 ноября 2022 11:04

МИД Китая призвал НАТО соблюдать географические рамки

Дипведомство подчеркнуло, что военный блок не должен превышать своих полномочий
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Китай призвал НАТО не превышать свои полномочия

Китай призвал НАТО не превышать свои полномочия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Китая Чжао Лицзянь выступил с призывом к НАТО, в котором подчеркнул, что военный блок обязан соблюдать географические рамки и не должен превышать своих полномочий.

"НАТО, будучи региональной организацией, должна строго соблюдать свои географические рамки, - подчеркнул Лицзянь. - Не следует пытаться устанавливать свои собственные правила или порядки и стремиться превысить свои полномочия".

Представитель китайского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Североатлантический альянс ранее расширил свои "щупальца" на киберпространство и космос, а теперь уже пытается вмешиваться в другие гражданские области, в том числе, изменение климата, цепочки поставок, инновации, энергоносители и здравоохранение.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводу, что Соединенные Штаты используют Североатлантический альянс в качестве ловушки для подрыва экономики Европейского союза, а также для увеличения влияния Вашингтона на власти стран-участниц ЕС.

Напомним, читатели китайского издания "Гуанча" предположили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не случайно оговорился в ходе последнего заседания НАТО, заявив, что "никто не должен поддерживать Украину".

Ряд комментаторов посчитал, что генсек альянса страдает от психического расстройства, а другие сделали вывод, что Столтенберг высказал свое настоящее мнение.

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