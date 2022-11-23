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НовостиВ мире23 ноября 2022 11:47

В Германии раскрыли реальную подоплеку споров о потолке цен на газ в Европе

Die Welt: «Потолок цен на газ» из России является политическим шагом ЕС
Сергей ГАПЧУК
«Потолок цен на газ» из России является политическим шагом ЕС

«Потолок цен на газ» из России является политическим шагом ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы ЕС ввести ограничение цены на российский газ является политическим шагом, который позволит ослабить разногласия в блоке, об этом сообщили в немецкой газете Die Welt.

По мнению автора публикации Тобиаса Кайзера, Брюсселю приходиться отвечать на требования и стран, требующих установить потолок цен, и государств, настаивающих на невмешательстве в рыночную систему.

При этом журналист отмечает, что «тон в споре о потолке цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат все громче».

При этом Бельгия, Греция, Италия и Польша, которых назвали «Фантастической четверкой» грозились блокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики.

Кайзер подчеркивает, что ЕК опасается подобных мер, в противном случае ЕС может стать невыгодным покупателем топлива, а жители Европы прекратят экономить газ.

По мнению журналиста, множество условий, которые должны быть соблюдены для активации ограничения цен, демонстрируют, что европейские власти пошли на такой шаг сугубо в политических целях.

Как сообщал сайт KP.RU, предложенный ЕК потолок цен на газ из России в 275 евро за мегаватт-час оставило недовольными несколько стран ЕС.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять ресурсы в страны, которые придерживаются принципа ценового потолка, который в свою очередь приведет к дефициту и проблемам с обеспечением энергией.

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