В Германии раскрыли реальную подоплеку споров о потолке цен на газ в Европе

«Потолок цен на газ» из России является политическим шагом ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы ЕС ввести ограничение цены на российский газ является политическим шагом, который позволит ослабить разногласия в блоке, об этом сообщили в немецкой газете Die Welt.

По мнению автора публикации Тобиаса Кайзера, Брюсселю приходиться отвечать на требования и стран, требующих установить потолок цен, и государств, настаивающих на невмешательстве в рыночную систему.

При этом журналист отмечает, что «тон в споре о потолке цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат все громче».

При этом Бельгия, Греция, Италия и Польша, которых назвали «Фантастической четверкой» грозились блокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики.

Кайзер подчеркивает, что ЕК опасается подобных мер, в противном случае ЕС может стать невыгодным покупателем топлива, а жители Европы прекратят экономить газ.

По мнению журналиста, множество условий, которые должны быть соблюдены для активации ограничения цен, демонстрируют, что европейские власти пошли на такой шаг сугубо в политических целях.

Как сообщал сайт KP.RU, предложенный ЕК потолок цен на газ из России в 275 евро за мегаватт-час оставило недовольными несколько стран ЕС.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять ресурсы в страны, которые придерживаются принципа ценового потолка, который в свою очередь приведет к дефициту и проблемам с обеспечением энергией.

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