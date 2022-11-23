Минобороны сообщило о наступлении российских войск на Донецком направлении

Российские военные в ходе наступления на донецком направлении за сутки уничтожили пять украинских бронемашин Фото: REUTERS

Российские вооруженные силы продолжили наступление на Донецком направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны России в среду, 23 ноября 2022 года.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ", - уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, днем ранее, по официальным данным, на том же направлении за сутки было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, а также 5 автомобилей противника.

Как ранее писал сайт KP.RU, воздушная тревога объявлена по всей Украине в среду, 23 ноября 2022 года. В частности, сирены завыли в украинской столице - Киеве.

По данным местных властей, в нескольких регионах, в том числе в Днепропетровской и Одесской областях, работают системы ПВО.

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