Эндокринолог назвала продукты, замедляющие работу мозга

Эндокринолог Евдокимова заявила, что сахар и соленья замедляют работу мозга Фото: Shutterstock

Врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), нутрициолог клиники академика Ройтберга Елена Евдокимова рассказала, что употребление в пищу соленых помидоров и огурцов, а также копченостей и колбас негативно влияет на работу мозга.

Как отметила эксперт, соль задерживает жидкость в организме, что приводит к отеку стенок сосудов, и в итоге может спровоцировать повышение артериального давления, а также ухудшение кровообращения в мозге, замедляя таким образом его деятельности.

«Вредными для работы мозга считаются также сахар и сахарозаменители. Чрезмерное употребление этих продуктов провоцирует проблемы с усваиванием информации и концентрацией внимания», - отметила специалист в беседе с «Газета.Ru».

Кроме того, негативно на работу мозга сказываются продукты, которые содержат трансжиры. К ним относятся фастфуды, чипсы, маргарин, мучные изделия, а также сладости, которые нарушают функционирование клеток головного мозга, что делает мембрану клеток непроницаемой и жесткой.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с Москва 24 также заявила об опасности для работы трансжиров, жареного и сладкого. Кроме того, эксперт отметила негативное влияние на работу мозга алкоголя.

Кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова назвала продукт, которые положительно влияют на работу мозга. Как писали «Известия» специалист обратила внимание на продукты, богатые омега-3 и омега-6, а также фрукты, овощи и ягоды.