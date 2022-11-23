МИД Казахстана призвал Москву отреагировать на негативные мнения о республике на российском телевидении Фото: пресс-служба генконсульства Казахстана в Казани

Власти РФ должны отреагировать на негативные заявления российских экспертов о Казахстане, звучащие в эфире телеканалов, заявил замглавы казахстанского Министерства иностранных дел Роман Василенко.

«И глава государства, и руководство МИД, и другие руководители нашего государства уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев, заявлений и различных «говорящих голов». Мы считаем, что они заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

Как считают в МИД Казахстана, подобные заявления не отражают официальной позиции России и наносят ущерб отношениям между Москвой и Астаной.

Ранее в социальных сетях в Казахстане разошелся фрагмент шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия», где политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что «следующей проблемой» является Казахстан. По его мнению, в республике в ближайшее время «могут начаться нацистские процессы», подобные украинским. Он также обратил внимание, что они представляют опасность для множества русских, проживающих в Казахстане.