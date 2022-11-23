Названа техника, которая ломалась у россиян чаще всего в 2022 году

Чаще всего в 2022 году у россиян ломались смартфоны и наушники Фото: Shutterstock

Наибольшее число обращение по страхованию техники в 2022 году поступило от владельцев смартфонов (46%). Об этом сообщает Газета.Ru, которая ознакомилась с исследованием аналитиков Страхового Дома ВСК.

На втором месте по количеству страховых обращений находятся наушники (19%), а тройку замыкают телевизоры (17 %). В пятерки также находятся планшеты (14%) и кофемашины (3%).

Средняя сумма выплаты по страхованию техники в текущем году составила около 18 тысяч рублей, а суммарно в России за 2022 год данный показатель равен свыше 258 млн рублей. При этом наибольшее число обращений из-за поломок поступило в период новогодних праздников. Как уточняется, чаще всего гаджеты ломались в январе, когда было зарегистрировано 30% обращений, а также феврале (17%) и июле (11%).

Ранее Пятый канал сообщил, что одна из самых частых причин поломок техники - попадание в нее жидкости, рассказав, что делать на ваш ноутбук попала вода или любая другая жидкость. Как отмечалось, главное в данной ситуации не тянуть время.

Сообщалось также, что при экстремально низких температурах может повредиться дисплей смартфона. Так, директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков призвал в разговоре с RT следить, чтобы при попадании из холодного помещения в теплое не образовывался конденсат, который неблагоприятно влияет на гаджет.