Российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников в районе Черного моря и Севастополя

Российские системы ПВЛ сбили пять украинских беспилотников в районе Черного моря и Севастополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Системы противовоздушной обороны России сбили за прошедшие сутки пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районе Черного моря и Севастополя. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», – сказано в Telegram-канале ведормства.

Кроме того, за сутки Вооруженные силы России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 144-х районах. В ДНР российскими войсками была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, в Запорожской области и ЛНР – два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря были отражены атаки трех беспилотников. Дроны пытались подлететь к Балаклавской ТЭС.

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