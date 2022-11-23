Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Совбеза ОДКБ

Во время заседания ОДКБ планируется обсуждать основные момента сотрудничества между странами-участницами и актуальные международные и региональные проблемы Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во время встречи планируется обсуждать основные момента сотрудничества между странами-участницами и актуальные международные и региональные проблемы.

На заседании рассмотрят целый ряд документов по ключевым вопросам повестки. Планируется провести несколько мероприятий в узком и расширенном составе.

В саммите также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, с которым у российского лидера запланирована отдельная встреча, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Напомним, в сентябре 2022 года сотни протестующих вышли на митинг с требованием о выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В их числе присутствовали представители Европейской партии Армении во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, руководители различных прозападных общественных организаций.