Немцы возмущены заявлением Шольца о готовности Германии преодолеть зиму Фото: REUTERS

В Германии пользователи Twitter подвергли критике заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности страны преодолеть кризисы и зиму.

В своем аккаунте в соцсети Шольц написал, что «Германия уже защищена от кризисов и зимы благодаря энергичности своих граждан и работе правительства».

Однако немецкие пользователи соцсети не поддержали оптимистичный настрой заявления канцлера.

SaWe с возмущением пишет, «защищена от кризисов? Я серьезно спрашиваю, в какой Германии вы живете? Разве вы не видите общих настроений, страхов, роста цен? Многие даже не представляют, как пережить месяц!».

В своем комментарии Marco обратился к канцлеру, «что это значит, Олаф? Вы хотите еще больше обдирать людей? Опять новые налоги и пошлины? Больше иммигрантов для преодоления «нехватки квалифицированных кадров?». Увеличение вероятности изнасилований женщин? Это то, что вы хотите?».

Один из комментаторов с иронией попросил напомнить ему об этом «через три месяца», а другой пользователь, когда увидел в заявлении «благодаря работе правительства», заявил, что «вероятно, мне нужны новые очки!».

Irrenhaus с горечью заявила, что «твой пафос действует мне на нервы».

При этом Meltem жестко констатировал факт такими словами - «холодно и темно…».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Geopolitika.news предрекала катастрофические последствия для экономики Европы из-за энергетического кризиса.

Президент России Владимир Путин говорил, что политика западных стран в сфере энергетики является «экономическим самоубийством». При этом кардинальным образом изменить ситуацию не получится и это может подорвать промышленность на Западе.

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