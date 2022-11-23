Госдума приняла законопроект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года.

Документ был внесен в Думу правительством России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2024 годах учитываются исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии.

По мнению авторов документа, это существенно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета в Пенсионный фонд России. В 2025 году учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет вестись так же, как и раньше, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 23 ноября, Госдума приняла законопроект, согласно которому в 2023 году прожиточный минимум повысят до 14 375 рублей.