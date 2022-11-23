Массажист рассказала об опасности массажа в домашних условиях

При домашнем массаже ни при каком случае нельзя активно давить тело. Фото: Shutterstock

Массажист Мария Попова предупредила, что массаж в домашних условиях может привести к защемлению нерва, а позже и к онемению пальцев конечностей.

Как уточнила эксперт, домашний массаж в области спины особенно опасен, поскольку там находится нервный ствол, соединяющийся со спинным мозгом.

«Главное правило любого массажиста: не трогать позвоночник. Профессионалы, если они, конечно, не остеопаты, всегда работают вдоль позвоночника, чтобы проработать мышечные зажимы и нервную систему», - сказала эксперт в беседе с Газета.Ru.

Попова отметила, что при домашнем массаже ни при каком случае нельзя активно давить тело, пытается потянуть шею, ходить по спине ногами, заворачивать руки, поскольку подобные методы могут привести к защемлению нерва или смещению межпозвоночных дисков. По ее словам, дома стоит делать только расслабляющий массаж, включающий в себя легкое поглаживание, а также почесывания и постукивания.

Как писало ранее 360, эксперты из отделения кинезиологии Университета Макмастера в Гамильтоне сообщили, что профессиональный массаж может восстанавливать мышцы после занятий спортом.

Врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал ФАН, что нервно-мышечное напряжение дает мышечные спазмы, препятствует кровоснабжению, и часто вследствие приводит к психологическим болезням.