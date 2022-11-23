Медведев назвал напрасными надежды "врагов" на истощение запасов России

Зампред Совбеза РФ Медведев подчеркнул, что обсуждалось "наращивание объёмов поставки" Вооружённым силам России высокоточного оружия Фото: REUTERS

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал напрасными "надежды врагов" на истощение ресурсов России по итогам посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион». По его словам, обсуждалось "наращивание объёмов поставки" Вооружённым силам России высокоточного оружия.

"Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!", - написал политик в своем телеграм-канале.

Напомним, несколько ранее Медведев подчеркивал, что Россия по "очевидным всем разумным людям причинам" пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. "И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - отмечал политик.

При этом Медведев утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет переговоров с Россией, "поскольку в этом случае ему придется признать реалии распада Украины".

Тем временем, президент Украины назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них политик выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

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