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НовостиПолитика23 ноября 2022 13:01

Медведев назвал напрасными надежды "врагов" на истощение запасов России

Зампред Совбеза РФ Медведев подчеркнул, что обсуждалось "наращивание объёмов поставки" Вооружённым силам России высокоточного оружия
Владимир РОМАНЕНКО
Зампред Совбеза РФ Медведев подчеркнул, что обсуждалось "наращивание объёмов поставки" Вооружённым силам России высокоточного оружия

Зампред Совбеза РФ Медведев подчеркнул, что обсуждалось "наращивание объёмов поставки" Вооружённым силам России высокоточного оружия

Фото: REUTERS

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал напрасными "надежды врагов" на истощение ресурсов России по итогам посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион». По его словам, обсуждалось "наращивание объёмов поставки" Вооружённым силам России высокоточного оружия.

"Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!", - написал политик в своем телеграм-канале.

Напомним, несколько ранее Медведев подчеркивал, что Россия по "очевидным всем разумным людям причинам" пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. "И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - отмечал политик.

При этом Медведев утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет переговоров с Россией, "поскольку в этом случае ему придется признать реалии распада Украины".

Тем временем, президент Украины назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них политик выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

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