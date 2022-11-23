Французский политик Лелуш назвал Крым российским

Во Франции назвали Крым – российским и призвали не брать Украину в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат французского парламента Пьер Лелуш заявил, что Крым является российским и никогда не был украинским, об этом сообщили в издании Le Figaro.

«Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой», - приводит газета слова французского политика.

По мнению экс-депутата, что одна из проблем Украины кроется в ее внешнеполитическом статусе, определить который следует международным соглашением.

Кроме того, по словам Лелуша, присоединение Киева к ЕС сделает его членом Запада, а не «мостиком между двумя берегами».

При этом могут возникнуть обязательства перед Украиной, поскольку договор о вступлении в ЕС подразумевает гарантии безопасности.

Лелуш отметил, что такой вариант не утроит Россию. По его словам, в итоге Украина может стать буферной страной по примеру Афганистана, в которой будет происходить противостояние внешних сил.

В качестве резюме политик выразил опасение, что «Украина станет такой зоной» для Европы и «мы не сможем из этой ситуации выйти».

Как сообщал сайт KP.RU, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией, после государственного переворота на Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».