Раскрыты две главные ошибки Зеленского в отношениях с Польшей Фото: REUTERS

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским допустил две серьезные ошибки в отношениях с Польшей. Об этом в колонке для портала Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP) написал обозреватель Рышард Чарнецкий.

По мнению эксперта, первой ошибкой украинского лидера стали его попытки спихнуть вину за падение ракет на территории восточноевропейской страны на Россию.

Его нежелание оставить свои ничем не подкрепленные доводы, что это сделали русские, по мнению автора, должно вызвать "отвращение и чувство разочарования польской стороны"

Чарнецкий также добавил, что еще менее приятным для Варшавы шагом со стороны Киева стало назначение на пост заместитель главы МИД Украины скандального бывшего посла в Германии Алексея Мельника.

- Мельник - человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны. Человек, которому не хватало мудрости и порядочности, чтобы извиниться за эти скандальные слова, - отмечает обозреватель.

Напомним, после того, как США, НАТО и Польша признали украинское происхождение упавшей в Польше ракеты, Зеленский продолжал упорствовать и выражать свое недовольство, фактически упрекая их в трусости.