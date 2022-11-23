Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ Фото: Shutterstock

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. За нарушение предусмотрен штраф в размере до 10 миллионов рублей.

«Пропаганда будет запрещена среди как несовершеннолетних, так и взрослых. Также запрещается пропаганда педофилии и смены пола. Законопроект предполагает включение подобных сайтов в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а также запрет продажи товаров (в том числе иностранных), содержащих запрещенную информацию», – сказано на сайте Госдумы.

За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 800 тысяч – для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 миллионов или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц, сказано в сообщении.

Что касается запрета пропаганды педофилии, то штраф составит от 200 до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 миллионов – для должностных лиц, от 1 до 10 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц. Иностранцы и лица без гражданства за нарушение могут быть выдворены из России.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ будут закрыты все действующие гей-клубы.