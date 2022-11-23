В Польше раскритиковали лицемерную резолюцию Европарламента о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели польского издания Interia подвергли критике принятую резолюцию Европарламента о признании России «страной — спонсором терроризма».

Пользователь jak спросил, «а назвали страны, поставляющие оружие, от которого гибнут люди?».

В комментарии mc в шутливой форме утверждает, что «тут какая-то ошибка. Россия ведь не спонсирует США».

Abc назвал это «веселухой» по команде «Большого Брата» и припомнил, что тот сам «достиг» в сто раз худшего в убийстве вьетнамцев, корейцев, иракцев и бог знает каких еще народов».

Многие читатели в своих комментариях намекали на бесполезность такой резолюции и с нескрываемой иронией спрашивали, «ну и что?», «это вообще имеет какой-то юридический вес…», «во сколько обходятся нам, налогоплательщикам, эти бессмысленные посиделки. Бред».

Bartosz шуточно отметил, «шок, русские испугаются».

В одном из комментариев пользователь Polak подвел некий итог дискуссии и предложил перестать поставлять оружие в «Бандераленд» и конфликт закончится».

Как сообщал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года Европарламент принял резолюцию о признании России «государством - спонсором терроризма», депутаты проголосовали за признание нового статуса РФ.

Однако Россия не меняет свою официальную позицию о проведении СВО на Украине и не принимает замечания лидеров стран G20 по этому поводу.

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