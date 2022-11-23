ФСБ пресекла диверсию националистов на военных объектах в Воронежской области

ФСБ пресекла диверсию на военных объектах в Воронежской области Фото: архив "КП"

Федеральная служба безопасности России пресекла диверсию на военных и энергетических объектах в Воронежской области, которую готовили сторонники украинских националистов.

«ФСБ на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. При попытке задержания главаря и его двух сообщников последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», – рассказали журналистам в ведомстве.

В ходе обысков в местах проживания террористов были изъяты два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. В настоящее время подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

Как писал сайт KP.RU, сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли преступную деятельность 68 жителей 31 субъекта России, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Службы безопасности Украины, которая готовила серию терактов против сотрудников херсонской администрации.

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