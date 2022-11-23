Швейцария приняла новый пакет санкций против России вслед за Евросоюзом Фото: pixabay.com

Власти Швейцарии вслед за Евросоюзом приняли очередной пакет санкций в отношении России, сообщает правительство страны

«Федеральный совет принял дополнительные санкции против России. Таким образом, он в принципе принимает последние меры, принятые ЕС в рамках его восьмого пакета санкций. Эти меры вступят в силу в 18:30 23 ноября», – сказано на сайте швейцарского правительства.

В Федеральном совете уточнили, что Берн примет меры, предусмотренные восьмым пакетом санкций ЕС. Они в частности включают введение лимита цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, а также ограничения на поставки продукции черной металлургии, аэрокосмические товары и товары, имеющие экономическое значение для России.

Кроме того, пакет предусматривает запрет на предоставление услуг российскому правительству и российским компаниям, а также на право занимать руководящие должности в советах директоров некоторых российских госкомпаниях. В дополнение к санкциям ЕС Швейцария вводит эмбарго на поставки оружия. Как считают швейцарские власти, оно может быть «частично распространено на Украину».

Как писал сайт KP.RU, в октябре Швейцария ввела санкции против России из-за присоединения новых регионов.

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