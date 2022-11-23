Грабители отняли у вышедшего из банка Москвы белоруса 76 тысяч долларов

Злоумышленники пригрозили пострадавшему пистолетом Фото: Shutterstock

Белорусский гражданин был ограблен неизвестными преступниками на севере Москвы, когда выходил из банка.

Как передает сайт mk.ru, инцидент произошел днем в минувший вторник, 22 ноября, на Ленинградском шоссе. На 30-летнего белорусского гражданина напали четверо неизвестных. Все произошло около здания банка.

Пострадавшего усадили его в машину «Порше Кайен», пригрозив ему пистолетом и похитили 76 300 долларов. После чего злоумышленники привезли мужчину в район дайвинг-центра «Подводный клуб ЦСК ВМФ», высадив его из машины и скрылись. Автомобиль потерпевшего позже нашли брошенной на улице Адмирала Макарова. На данный момент ведется поиск грабителей.

Напомним, 10 ноября этого года в московском аэропорту Домодедово вооруженные грабители обстреляли автомобиль Lexus и отобрали у пассажиров сумку с большой суммой. Как писал сайт KP.RU, злоумышленники сбежали с места преступления на внедорожнике Chevrolet Tahoe.