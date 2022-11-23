В Чувашии стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет

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С 2020-го по 2022 год в регионе по региональному проекту «Содействие занятости» национальной программы «Демография построено 9 дошкольных образовательных организаций. В эксплуатацию введены восемь детских садов, в том числе, пять в Чебоксарах (в микрорайонах «Благовещенский», «Лента», «Солнечный», «Альгешево» и «Радужный») и по одному в Козловке, Цивильске и Аликово.

30 ноября планируется открыть девятый детский сад на 250 мест в чебоксарском микрорайоне «Университетский-2» .

«Давайте сделаем всё, чтобы 30-го состоялось это радостное событие. Объект шел тяжело, много было вопросов, но благодаря слаженной работе мы их преодолели, получили поддержку со стороны федерального правительства. Нам надо при начале строительства новых объектов все эти моменты в будущем учитывать и стараться не допускать такого рода стечения обстоятельств. Впереди еще много задач аналогичного характера, связанных со школами», — призвал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров отметил, что благодаря активному строительству новых детских садов во всех муниципальных образованиях удалось обеспечить местами всех желающих детей в период комплектования. «Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет составляет 100%», — констатировал Дмитрий Захаров.