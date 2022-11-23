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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:39

Россияне считают, что чемпионки Валиева и Щербакова не заслуживают права на бесплатное обучение в вузах

Россияне уверены, что при поступлении в вуз значение должны иметь только знания
СОБОЛЕВА Кристина
Россияне выступили против льготного обучения олимпийских чемпионов

Россияне выступили против льготного обучения олимпийских чемпионов

Фото: REUTERS

Спортсменов необходимо лишить права на приоритетное поступление в вузы на бюджетные места. Таким мнение поделились россияне в ходе опроса сайта KP.RU.

По мнению респондентов, фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова, как и другие юные победители Игр не должны иметь льгот и преимуществ перед другими абитуриентами. Единственное, что должно иметь значение при поступлении – знания, а не какие-либо еще заслуги, считают 51% опрошенных.

22% полагают, что преимущества могут быть лишь у отличников и школьных медалистов, а еще 8% - у победителей школьных конкурсов и олимпиад.

Также россияне считают, что льготы нужно сохранить для детей из многодетных семей (7%), сирот (3%), детей с инвалидностью (2%).

И только 1% россиян считают, что преимущества должны быть у спортсменов, олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Ведь люди, которые защищают на мировой арене интересы нашей страны, заслуживают поддержку от государства.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН