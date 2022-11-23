ЦБ РФ: Мошенники в третьем квартале похитили у россиян почти 4 млрд рублей Фото: Архив КП

Согласно данным Центрального Банка России мошенники в третьем квартале 2022 года похитили у россиян почти 4 миллиарда рублей.

«Количество случаев хищения денежных средств у граждан в третьем квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тысячи». – говорится в сообщении.

При этом регулятор отмечает, что «в то же время общий размер ущерба вырос на 23,9%, почти до 4 миллиардов рублей»

ЦБ приводит данные, согласно которым объем переведённых средств без согласия клиентов составил 3,973 миллиарда рублей, а за тот же период 2021 года такой ущерб составлял 3,2 миллиарда рублей.

Как подчеркивается в релизе, доля социальной инженерии (то есть психологического манипулирования жертвой) в общем количестве хищений выросла до 54,1% с 41% в третьем квартале 2021 года.

Как сообщал сайт KP.RU. наиболее часто киберпреступники заманивают жертву большим количеством информации, якобы полученной от инсайдера, в результате взлома. Это нацелено на психологию человека — любопытство и страх неопределенности.