"Транснефть": На Украине частично остановлен участок нефтепровода "Дружба" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Украине частично остановлен участок нефтепровода "Дружба", однако прокачка из Белоруссии в направлении Украины сейчас продолжается. Об этом сообщил официальный представитель российской компании "Транснефть" Игорь Демин.

- 23 ноября нефтепровод на Украине частично остановлен, по сообщению наших партнеров. Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю. Прокачка в направлении Чехии и Словакии от "Будковце" идет, - уточнил он в беседе с ТАСС.

Представитель "Транснефти" уточнил, что если украинская сторона не возобновит прокачку ресурса на участках в районе "Новгород - Волынский - Броды", то в таком случае прокачка тоже будет остановлена через несколько часов.

Накануне в "Транснефти" сообщали о получении письма от "Укртранснафты". В нем украинская организация сообщает о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины в 2023 году. Теперь российская компания готовит обращение в правительственные структуры.

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