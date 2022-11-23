МИД Молдавии вызвал посла России из-за отключений электричества в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова, чтобы выразить протест в связи с отключением электричества в республике в среду, 23 ноября.

«Сегодня, когда у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране, министр иностранных дел Никой Попеску срочно потребовал вызвать в МИД посла России в Республике Молдова, чтобы выразить решительный протест в связи с бомбардировками объектов инфраструктуры Украины, что привело к перебоям в электроснабжении», – сказано на сайте молдавского МИД.

В сообщении уточняется, что ведомство направило руководителям своих дипломатических миссий срочное указание проинформировать партнеров о сложившейся ситуации.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовом отключении электричества по всей территории республики в связи с массированным ракетным ударом со стороны России по объектам инфраструктуры Украины.

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